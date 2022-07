Chelsea a proposé gros pour Koundé

L'été dernier, les Blues ont essayé jusqu'au dernier jour de signer le défenseur central, mais n'ont pas réussi à trouver un accord. Maintenant, après avoir vu Antonio Rüdiger et Andreas Christensen partir gratuitement cet été, ils ont besoin de renforcer leur défense. L'arrivée de Koulibaly ne sera pas la dernière et les Blues espèrent que le prochain sera Koundé. Chelsea a déjà fait une offre à Séville pour 55 millions d'euros plus les variables et attend une réponse.

Une paire de centraux imbattables

Séville reprend l'entraînement mercredi, après quelques jours de repos suite à sa mini-tournée en Corée du Sud. On ignore quand Koundé reviendra - il a plus de vacances en raison de son engagement avec les Bleus, et après avoir récemment subi une opération. Séville doit se rendre à Lagos au Portugal jeudi et il sera intéressant de voir si Koundé voyage avec l'équipe ou décide de ne pas se montrer, en attendant que son avenir soit résolu. Le défenseur français veut mettre un terme à son séjour à Séville et tout indique que cet été sera celui où il fera ses adieux. Tuchel est un grand fan de Koundé et espère réunir l'une des meilleures paires de défenseurs centraux en Europe, un duo Koulibaly-Koundé.