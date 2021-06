Charles Kaboré de retour en Ligue 1 ?

Après une petite décennie passée en Russie (Kuban, FC Krasnodar et Dinamo Moscou), Charles Kaboré se retrouve sur le marché. A 33 ans, le milieu de terrain international burkinabé est à la recherche d'un nouveau défi, pour écrire ce qui pourrait être le dernier chapitre de sa longue carrière. Alors qu'il pourrait céder aux lucratives sirènes du Golfe persique, l'ancien vice-champion d'Afrique souhaiterait boucler la boucle en France, là où tout à commencé pour lui, à Libourne puis à l'Olympique de Marseille. C'est ce qu'indique son conseiller Christophe Hutteau, ce lundi sur les réseaux sociaux.

Libre de tout contrat, Charles KABORÉ, capitaine du Burkina Faso est de retour en France après 10 ans en Russie (Krasnodar, Dinamo Moscou). Le milieu de terrain est arrivé en France, à Libourne en 2007 avant de rejoindre @om (6 saisons). Il souhaite revenir en @Ligue1UberEats pic.twitter.com/VsGY33hvfu — Christophe Hutteau (@C_Hutteau) June 21, 2021

« [Charles Kaboré] souhaite revenir en Ligue 1 afin de poursuivre sa carrière et voir ses enfants grandir dans un pays dont il possède la double nationalité, indique le conseiller du joueur. Aujourd'hui, étant libre de tout contrat, Charles ne fera pas de sa prochaine destination une affaire d'argent. Il veut tout simplement revenir dans un pays qui lui a permis de grandir et de faire la magnifique carrière qui a été la sienne et qui est loin d'être terminée. Nous avons déjà plusieurs clubs sur les rangs et une décision sera rapidement prise concernant sa future destination. »