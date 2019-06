C'est bouclé pour Hazard !

Après des semaines, des mois, presque même des années d'attente, il fallait donc viser le vendredi 7 juin 2019 pour voir Eden Hazard s'engager avec le Real Madrid. Le club de la capitale espagnole a annoncé vendredi l'arrivée de la pépite belge de Chelsea pour un contrat de cinq ans (jusqu'en 2024), toujours sous réserve de la fameuse visite médicale, après laquelle il sera présenté, la semaine prochaine (jeudi).

De manière quasiment simultanée, sur les coups de 22 heures - car on l'a bien compris, on ne plaisante pas avec le timing d'une opération aussi importante - les Blues ont également confirmé le transfert vers l'effectif de Zinedine Zidane. Aucun des deux clubs, en revanche, ne confirme de manière officielle le montant du transfert. Alors que le Real se réjouit sur son site d'accueillir "un des meilleurs joueurs du monde", Chelsea s'est fendu d'un hommage.

"Nous sommes tristes de lui dire au revoir, et c'est absolument clair que nous voulions qu'il reste, précise ainsi sur le site du club Marina Granovskaia, la directrice. Nous respectons sa décision de tenter un nouveau challenge dans un autre pays et de réaliser son rêve d'enfant. Les souvenirs ne partiront jamais, il nous a fait gagner tant de matches... Il a été un modèle de professionnalisme et un individu formidable." Eden Hazard sera resté sept ans.