« Ce groupe-là est complet » : Leonardo (PSG) ne prévoit pas de grandes manœuvres pour le Mercato hivernal

La saison dernière, le PSG s'était penché sur le Mercato hivernal avec un objectif clair : attirer un joueur capable d'évoluer au poste de sentinelle. Après de longues semaines de négociations, les Parisiens avaient fini par obtenir la signature de Leandro Paredes, arrivé en provenance du Zenit Saint-Pétersbourg. Le champion de France sera-t-il moins actif en janvier 2020 ? C'est en tout cas ce qu'a laissé en tendre Leonardo. « Pour moi, ce groupe-là est complet, a en effet affirmé le champion du monde 1994 après la victoire décrochée à Saint-Etienne dimanche soir (0-4). En plus, c'est très positif, on a réussi depuis le début de la saison à faire jouer deux petits jeunes, Adil Aouchiche et Tanguy Kouassi. Deux joueurs qui vont compléter le groupe. »

Mais la possibilité de voir le club de la Capitale se renforcer via le marché des transferts n'est pas non plus à exclure. « Le Mercato, c'est une question d'opportunités, a glissé le dirigeant de 50 ans. Et s'il y a des opportunités à saisir... On verra. »

Tuchel : « Pas nécessaire de recruter »

Avant le déplacement dans le Forez, Thomas Tuchel s'était lui aussi exprimé au sujet d'éventuels mouvements à prévoir au cours du mois de janvier. Et l'entraîneur allemand a tenu un discours peu ou prou similaire à celui de son directeur sportif. « Si nous arrivons tous ensemble en janvier, il ne sera pas nécessaire de recruter, avait-il alors avoué. Si quelqu'un veut absolument jouer avec nous, on ne va pas dire non ! Mais ce n'est pas dans mon intention de pousser le président ou le directeur sportif en ce moment. On a confiance. »