Ce grand nom de la Ligue 1 spécialiste... des penalties manqués

Dans son édition du jour, l'hebdomadaire France Football publie une étude sur les penalties. Le magazine souligne à l'occasion que seulement trois tentatives sur quatre sont transformés cette saison dans le championnat de France. Mais cette étude fait également référence à l'historique des acteurs de la L1 dans cet exercice bien précis, avec un classement des bons et des mauvais élèves sur les 25 dernières années. Et l'identité du spécialiste des penalties manqués a de quoi surprendre : Pedro Miguel Pauleta.

Pauleta, 10 penalties manqués dans sa carrière en Ligue 1

Le goleador portugais a été l'un des buteurs les plus prolifiques de ces deux dernières décennies, avec des passages mémorables aux Girondins de Bordeaux et au Paris Saint-Germain. Pauleta est même devenu le meilleur buteur de l'histoire du club de la capitale, avant d'être détrôné récemment par Zlatan Ibrahimovic, lui-même battu par Edinson Cavani. Malgré cette efficacité clinique, Pauleta n'était pourtant pas en réussite sur ses penalties. France Football précise en effet que l'aigle des Açores est le joueur ayant manqué le plus de tentatives depuis la saison 1994-1995 - 10 au total. Il est suivi dans ce classement des mauvais élèves par l'actuel Toulousain Max-Alain Gradel (8) et l'ancien Strasbourgeois Teddy Bertin (7).