Ce club anglais qui a loupé N'Golo Kanté, il y a six ans...

N'Golo Kanté fait partie de ces joueurs qui ont fait une grande carrière, sans passer par les chemins habituels: centre de formation, débuts en pro à 17-18 ans, etc. En 2013, le natif de Suresnes avait 22 ans. Il venait d'être transféré de Boulogne-sur-Mer, en National, à Caen, en Ligue 2. Mais son talent a sauté aux yeux... d'un supporter de Middlesbrough. Alors en vacances en Normandie, en août, le dénommé Dennis Abbott a été impressionné par le talent de Kanté, qu'il décrit alors comme un "top top joueur", "extrêmement créatif."

Ce fan de "Boro" n'a pas manqué d'alerter son club de cœur, via Twitter, en lui demandant de superviser Kanté... "avant qu'Arsène Wenger ne mette la main dessus". Le club lui a répondu que ses recruteurs allaient regarder, mais on connaît la suite. Deux ans plus tard, Kanté a rejoint Leicester, et il a depuis remporté deux titres de champion d'Angleterre, un trophée de meilleur joueur de Premier League, et la Coupe du monde avec les Bleus. Entre autres.

De quoi laisser rêveur les fans de Middlesbrough, dont le club végète en deuxième division anglaise, après avoir fait un bref retour en Premier League en 2016-2017 pour une saison à cinq petites victoires et une 19e place. Mais que s'est-il passé, au fait, pour que Kanté leur échappe ?

Alors que l'histoire de Dennis Abbott est devenue virale ces derniers jours en Angleterre (la magie d'Internet), celui qui était à l'époque le community manager de "Boro" assure qu'il a bien transmis l'information aux recruteurs du club. Soit ils n'ont pas cru bon d'explorer cette piste, et c'est dommage pour eux. Soit le potentiel de Kanté leur a échappé, et c'est peut-être encore pire. Mais ils ne sont pas les seuls.

I was the one who replied from the @Boro account and I did pass it on to the scouts #didmybit https://t.co/o14QdIM2Fr