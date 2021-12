Cavani souffle le chaud dans le froid

Edinson Cavani pourrait bien s'éloigner de l'Europe dès le mois de janvier, les Corinthians étant l'un des nombreux clubs intéressés par sa signature, la Juventus et le FC Barcelone étant deux autres clubs connus. Le contrat de Cavani avec Manchester United expire en juin 2022, et les occasions de jouer en équipe première ont été limitées pour lui cette saison en raison de l'arrivée de Cristiano Ronaldo.

Cavani ne manque pas de prétendants

Le salaire de l'Uruguayen est assez élevé et étant donné qu'il ne joue pas, cela n'a pas vraiment de sens pour toutes les parties concernées qu'il reste. Les Corinthians, à la recherche d'un nom de marque à ajouter à leur équipe, ont été liés à un transfert du buteur pendant l'été. En fin de compte, Willian est arrivé, mais il y a un sentiment que le club brésilien pourrait faire un autre mouvement si les finances sont bénéfiques. La Juventus est à la recherche d'un buteur en janvier, surtout après la blessure de Paulo Dybala, et même si elle aimerait que Cavani revienne en Italie, son salaire est élevé et Mauro Icardi reste une option bien plus viable en prêt.