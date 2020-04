Cassano a un plan pour l'Inter, « vendre Lautaro, acheter Cavani et Lacazette »

Durant la saison 2019/2020, l’Inter Milan a pu compter sur son infernal duo d’attaque Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Mais, la paire en question risque de ne pas faire de vieux os du côté de San Siro. L’international argentin est fortement pressenti pour prendre la direction du FC Barcelone. Même s’ils espèrent encore le garder, les décideurs nerazzurri sont réalistes et planchent sur les différentes solutions qu’ils ont pour le remplacer. Quelques pistes auraient même déjà été activées dans cette optique.

Cassano voit aussi Cavani à l'Inter



Et si par hasard les Intéristes venaient à manquer d’idées pour cette mission, ils peuvent compter sur les conseils de leur ancien joueur, Antonio Cassano. A l’occasion d’un Live Instagram, l’ex-international azzurro a soufflé aux Lombards le nom d’un buteur français. Et il ne s'agit pas d'Olivier Giroud, leur cible du dernier mercato. « Lautaro est très bon, mais personnellement je le vendrais, a-t-il donné. Vous l'avez acheté pour 20 millions d'euros et le revendez pour plus de 100 millions d'euros. Ou même de 70 à 80 millions d'euros et Arthur. Ensuite, je me positionnerais sur [Edinson] Cavani, qui est en fin de contrat et serait parfait pour Conte. Et avec l’argent que tu as, plus celui récupéré sur la vente d’Icardi, tu peux aller acheter Alexandre Lacazette à Arsenal. C’est ce que je ferais en tous cas ». Le message est passé auprès de Piero Ausilio, le directeur sportif de l’Inter.