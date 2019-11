Capitanat… et prolongation de contrat pour Memphis Depay à Lyon ?

Voilà un homme qui aurait peut-être changé beaucoup de choses pour l’Olympique Lyonnais, dimanche soir, au Vélodrome (2-1). Forfait pour l’Olympico en raison d’une blessure à une cuisse - et incertain pour le prochain match des Pays-Bas, samedi - Memphis Depay ne retrouvera ses coéquipiers qu’après la trêve. Avec le brassard de capitaine autour du bras ? Rudi Garcia doit faire son choix, après avoir testé Marcelo, Jason Denayer, le Néerlandais, Anthony Lopes et Léo Dubois. Mais Juninho, lui, a sa petite idée. Invité dans l’émission « OL Night System » sur OLTV, le directeur sportif des Gones a en effet avoué être « quasi sûr » que l’attaquant de 25 ans porterait le brassard pour la suite de la saison.

Junihno : « Depay ? On va discuter pour une prolongation »

Auteur de quatre buts en autant de sorties en Ligue des Champions et de sept réalisations en championnat, le Néerlandais est l’un des hommes forts des Rhodaniens cette saison. Et a gagné en régularité. De quoi donner envie à l’OL de le conserver, alors que son contrat expirera en juin 2021. « C’est vrai que Manchester United a la priorité, s’ils viennent pour acheter Memphis, a expliqué Juninho. Mais on n’a rien reçu concernant Memphis jusqu’à présent. On est très content. Il va lui rester un an de contrat. C’est plutôt difficile la conversation dans ces cas-là. Mais je pense qu’il est vraiment heureux en ce moment à Lyon. On va commencer à discuter pour une prolongation de contrat à la fin de l’année ». Assez vague en ce qui concerne le Mercato hivernal, l’ancien numéro 8 u club a toutefois avoué que certains joueurs n’avaient « pas le niveau » espéré et qu’il serait « important de garder Moussa Dembélé ». Le tout en faisant rêver ses supporters en évoquant son envie de voir Karim Benzema terminer sa carrière à Lyon…