Camavinga recruté par le Real Madrid puis prêté à Rennes dans la foulée ?

Le Real Madrid n'oublie pas Eduardo Camavinga. Le club merengue compte bien s'offrir le jeune milieu de terrain, et le Stade Rennais aura bien du mal à le conserver. Selon les informations de Marca, les dirigeants bretons en sont bien conscients et c'est pourquoi ils sont disposés à négocier avec le géant madrilène afin de conserver leur prodige une saison de plus.

Camavinga ne sera pas donné

Quid de l'intéressé ? Ce dernier verrait le Real comme son option de prédilection. Un club prestigieux lui offrant une grande marge de progression. Prolongé en août dernier et sous contrat jusqu'en juin 2022, Eduardo Camavinga ne sera pas donné, avec ou sans prêt assorti. On parle d'un prix compris entre 80 et 100 millions d'euros.