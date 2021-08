Camavinga ne jouera plus pour Rennes !

Eduardo Camavinga va entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Au bout de deux années et demi passées avec l’équipe première du SRFC, le jeune milieu de terrain a choisi de franchir un palier en rejoignant un club plus huppé. C’était prévisible, et cela est en passe de se concrétiser après que le joueur ait fait ses adieux au public du Roazhon Park.

Le PSG en pole pour Camavinga

Selon Ouest-France, Camavinga s’est approché des supporters locaux à l’issue du derby contre Nantes (1-0). Il leur a alors fait savoir qu’il y a de fortes chances pour qu’il ne rejoue plus jamais avec les Rouge et Noir. A une semaine de la fin du mercato, il a donc la ferme intention de bouger et décliner l’offre de prolongation que lui a soumise sa direction.

Camavinga (18 ans) pourrait rebondir au PSG. Le club francilien le suit depuis un bon moment. Pour l’acquérir, les responsables franciliens devraient cependant débourser 30M€ au moins. Sur ce dossier, ils pourraient aussi faire face à la concurrence de Manchester United. Le natif d’Angola n’est donc pas à court de convoitises.