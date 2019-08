Camavinga est (déjà) très convoité

C'était jusqu'à présent le secret le mieux gardé du Stade Rennais. Mais depuis dimanche soir, le monde du football dans son ensemble, ou presque, connaît le nom d'Eduardo Camavinga. On exagère ? A peine. Lundi, sa performance face au Paris Saint-Germain (2-1) a fait l'objet d'articles sur de très nombreux sites européens, et la vidéo de ce gamin de 16 ans qui fait preuve d'une maîtrise bluffante, contre l'équipe majeure de son championnat, a été relayée des dizaine de milliers de fois sur les réseaux sociaux.

C'est que Camavinga est un prodige, un vrai. Il est le seul joueur né après le 1er janvier 2002 à avoir débuté un match dans les cinq principales ligues européennes. Et il est né... au mois de novembre, ce qui en dit long sur l'avance dont il dispose sur les autres joueurs de sa catégorie d'âge.

Pas étonnant que Camavinga soit déjà convoité par les très grands clubs européens. L'Equipe avance ainsi ce mardi que le Real Madrid, le FC Barcelone, Arsenal, Tottenham, le Borussia Dortmund et le Bayern Munich ont montré des signes d'intérêt pour le jeune gaucher. Le Daily Mail, qui précise que Tottenham est très chaud sur le dossier depuis plusieurs mois, ajoute le nom de Manchester City. Et Manchester United, Liverpool et la Juventus ne peuvent plus ignorer ce joueur, si jamais il avait échappé à leur radar (on en doute fortement).

La FFF le suit aussi

Rennes, de son côté, peut voir venir. Après avoir obtenu la signature de son premier contrat pro, ce qui était déjà une belle bataille de remportée, le club breton a prolongé sa pépite ces dernières semaines en le revalorisant, avec à la clé un contrat jusqu'en 2022. Certains prétendants auraient déjà proposé un transfert avec un prêt de deux ans en contrepartie, ce qui permettrait à Camavinga de continuer à s'épanouir dans un contexte favorable, sous la direction de son mentor Julian Stéphan. Mais il faudra que l'indemnité de transfert soit convaincante pour faire bouger Rennes. Qui peut imaginer quelle sera la valeur du phénomène, en 2021, s'il confirme tous les espoirs placés en lui ?

En attendant, un autre dossier se joue également en coulisses. La FFF s'intéresse de très près à Camavinga, un joueur qui n'a pas pu fréquenter les équipes de France de jeunes car il ne possède pas de passeport français (il a la nationalité de la République démocratique du Congo). Né en Angola en 2002, le Rennais est arrivé dans la région bretonne en 2004. "Des démarches coordonnées" par son club et par la Fédération "été enclenchées depuis six mois pour qu'il obtienne la nationalité française", confirme L'Equipe. En ajoutant qu'elles pourraient rapidement aboutir. Avec Camavinga, tout va très vite.