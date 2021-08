Camavinga au Real Madrid, c’est officiel

Comme pressenti depuis mardi soir, le Real Madrid a obtenu le renfort du prometteur milieu de terrain français Eduardo Camavinga. Moyennant une indemnité de 31M€ (plus 10 ou 15M€ de bonus), les Merengue ont arraché la pépite à son club formateur du Stade Rennais. De quoi se consoler de leur échec dans le dossier Kylian Mbappé.

Camavinga (18 ans) s’engage pour une durée de cinq ans avec le prestigieux club espagnol. C’est un vrai rêve qui se réalise pour le natif d’Angola, comme l’a affirmé la veille son agent Jonathan Barnett auprès des médias ibériques.

Camavinga, le pari pour l’avenir du Real

Camavinga est un grand fan du Real, mais son nom avait également circulé du côté de Manchester United et du PSG ces derniers temps. Les responsables franciliens étaient intéressés par ses services, mais ils n’ont pas jugé bon de passer à l’offensive pour l’enrôler.

Au sein de la formation madrilène, Camavinga pourrait compter sur la présence de deux de ses compatriotes pour faciliter son adaptation, en l’occurrence Ferland Mendy et Karim Benzema. A terme, il pourrait être le successeur Luka Modric ou de Toni Kroos dans le onze des vice-champions d’Espagne. En attendant, il va apprendre à leurs côtés, en espérant bénéficier d’un maximum de temps de jeu.

Même s’il n’a que 18 ans, Camavinga n’est pas un novice au plus haut niveau. Il compte déjà 71 matches dans l’élite française. Il avait notamment crevé l’écran lors de la campagne 2019/2020 et c’est ce qui lui a permis de s’attirer les sollicitations des plus grands géants du continent. Au final, c’est donc le Real qui a été le plus prompt à l’enrôler.

Quel Camavinga au Real Madrid ?