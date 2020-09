Camavinga au PSG ? Tuchel ne dit pas non

Depuis 2011, et le rachat du club par le QSI, le PSG ne cesse d’attirer dans ses rangs les meilleurs joueurs du championnat français. Son côté prestigieux et son pouvoir financier le lui permet. Le club de la capitale parviendra-t-il à en faire de même avec Eduardo Camavinga, l’étoile montante du Stade Rennais et qui vient de réaliser de remarquables débuts avec la sélection tricolore ? La réponse ne se dessinera que dans le temps, mais Thomas Tuchel, le coach francilien, a d’ores et déjà indiqué qu’il serait heureux de compter un tel élément dans son effectif.

« Camavinga a un grand futur »

Tout en s’attelant à ne pas froisser les dirigeants du SRFC, le technicien allemand a fait savoir mercredi qu’il serait plus que ravi si Leonardo venait à lui offrir les services du néo-international. « Oui bien sûr, c'est l'un des meilleurs joueurs de Ligue 1. Il a un grand futur. Mais je ne veux pas trop parler d'un joueur qui n'est pas le mien. Il joue dans un bon club qui va jouer la Ligue des champions. On n'est pas au Monopoly, ce n'est pas comme ça. Mais je ne vais pas dire non (sourire) », a-t-il concédé en conférence de presse.

Si ce n’est pas un appel du pied alors ça y ressemble fortement. Et Tuchel n’est pas le premier à dérouler le tapis rouge au natif d’Angola. C’était aussi le cas de son buteur Kylian Mbappé. Durant le rassemblement des Bleus, ce dernier a cherché à « vendre » le projet parisien à son nouveau coéquipier. Des marques d’intérêt auxquels la jeune star pourrait ne pas rester insensible.