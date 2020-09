Cagliari recrute une pépite angolaise

Cagliari fait un pari sur l'avenir. Le club sarde annonce mercredi l'arrivée du jeune ailier angolais Zito Luvumbo. En provenance de Primeiro de Agosto, le joueur de 18 ans s'est engagé jusqu'en juin 2025. Déjà apparu avec les Palancas Negras "A", ce petit gabarit est considéré comme l'un des plus grands espoirs du football de son pays. Il devient le premier joueur angolais à porter les couleurs de Cagliari, et le deuxième à évoluer cette saison en Serie A, après le défenseur Bartolomeu Jacinto Quissanga, dit Bastos (Lazio Rome).

— Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) September 23, 2020