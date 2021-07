Busquets évoque le cas Messi

Lionel Messi n’a toujours pas signé de prolongation de contrat avec le Barça et rien ne garantit qu’il le fasse. L’hypothèse d’un départ demeure réelle, d’autant plus que les dirigeants blaugrana ne trouvent pas les fonds nécessaires pour répondre à ses attentes au niveau salarial. La situation est donc tout sauf encourageante. Malgré cela, du côté du Camp Nou, on reste optimiste concernant La Pulga. C’est le cas notamment de Sergio Busquets, l’un des anciens de cette équipe.

« Laissons du temps à Messi »

Interrogé par la Cadena Cope, l’international espagnol a assuré ne pas être inquiet plus que cela à propos de son coéquipier. "Messi ? Il faut lui laisser du temps. Je fais confiance au président, aux gens qui travaillent et au sentiment que Leo a », a-t-il lâché.

Busquets, qui a vu passer de nombreux coaches à la tête du Barça, est aussi certain qu’avec Ronald Koeman à sa tête le Barça se dirige dans la bonne direction : « Il a fait du bon travail et il faut donner de la stabilité et du temps au projet, ça se passera sûrement bien ».