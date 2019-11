Bundesliga : Le prix de Sancho fixé

Jadon Sancho, l'ailier prolifique du Borussia Dortmund, intéresse énormément de clubs en Europe. Le PSG serait d'ailleurs à l'affût pour le jeune international anglais. Paris aurait même préparé une enveloppe de 140 millions d'euros pour débaucher l'ancien joueur de Manchester City selon la publication anglaise The Express. 140 millions, c'est le prix de départ exigé par le BvB pour commencer les négociations selon le média allemand Bild. Une belle plus-value pour les Marsupiaux qui avaient arraché le joueur pour 8 millions d'euros à Manchester City en 2017. Le PSG devra donc augmenter son offre s'il veut parvenir à ses fins. Le club francilien espère se préparer à un éventuel départ de Neymar au FC Barcelone. Une piste relancée par Eric Abidal.

Neymar toujours ciblé par le Barça

Le secrétaire technique du Barça a indiqué, dans un entretien à Mundo Deportivo ce dimanche, que Neymar était toujours ciblé par le club catalan : « Un joueur top, avec la philosophie du Barça et qui évolue à un tel niveau, sera toujours une option. On devra prendre des décisions sur le plan sportif mais pour l'aspect financier, il y a des choses que l'on pourra faire et d'autres non. L'avenir nous le dira. S'il reste à un tel niveau, parce que la saison est encore très longue, je ne vais pas dire que c'est l'option numéro 1 mais c'est clairement une option», a confié le Français. Suivi également par Manchester United, Jadon Sancho (19 ans) ne s'entend pas très bien avec Lucien Favre, son entraîneur au BvB, qui l'avait remplacé après seulement 36 minutes de jeu lors du choc face au Bayern Munich. Un facteur décisif pour un départ ? Affaire à suivre...