Bundesliga : Flick a transformé l'essai

ℹ️ Hansi Flick bleibt Cheftrainer des #FCBayern bis zum Ende der Saison.

— FC Bayern München (@FCBayern) December 22, 2019

Ce devait d’abord être un intérim de quelques matchs, puis jusqu’à la fin de l’année 2019. C’est désormais une officialisation jusqu’à la fin de la saison qui a été annoncé à Hans-Dieter Flick par le Bayern Munich.comme l’a indiqué le club bavarois ce dimanche. « Le FC Bayern et Hansi Flick se sont entendus sur le fait que Hansi Flick reste entraîneur en chef au moins jusqu’en fin de saison », indique le club champion d’Allemagne en titre dans un communiqué, précisant qu’une « prolongation de son contrat au-delà de cette date est une option tout à fait envisageable pour le FC Bayern. » Malgré les rumeurs d’un intérêt pour Mauricio Pochettino, le board du Bayern Munich a donc préféré offrir une chance à Flick. Il faut dire que l’Allemand fait l’unanimité au sein de son effectif et que« Nos joueurs ont été très convaincants dans le jeu et dans la mentalité ces dernières semaines, ce qui prouve que nous sommes sur la bonne voie avec Hansi Flick à la tête de l’équipe », a déclaré Hasan Salihamdizic, directeur sportif. Troisième de Bundesliga à quatre points de Leipzig, le club bavarois a parfaitement redressé la barre en cette fin d’année 2019.