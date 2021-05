Buffon vers un retour en Ligue 1 ?

Son expérience avec le PSG n'avait pas été très concluante. Recruté en juillet 2018, Gianluigi Buffon avait alterné avec Alphonse Areola devant la cage parisienne, sans que l'un se détache beaucoup plus que l'autre. Résultat, le champion du monde 2006 s'en était retourné à la Juventus au mercato estival suivant. A nouveau en partance de la Vieille Dame, Buffon pourrait effectuer son grand retour en Ligue 1.

Et ce serait l'AS Monaco qui lui ouvrirait ses portes, d'après les informations de Calciomercato. Le club du Rocher semblerait en tout cas intéressé par le profil du vétéran de quarante-trois ans, qui viendrait en complément de Benjamin Lecomte, titulaire du poste. Le média transalpin précise toutefois que d'autres formations sont sur le coup, dont l'Atalanta Bergame et Galatasaray. Il est cependant indiqué que Gianluigi Buffon ira uniquement dans un club ayant des ambitions, si possible européennes.