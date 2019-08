Bruno Fernandes, prochain Galactique ? 

C’est peut-être l’un des feuilletons les plus confidentiels de l’été. Bruno Fernandes, joueur cadre du Sporting Portugal, ne fait pas encore beaucoup de bruit dans le monde du ballon rond, mais il est l’un des footballeurs les plus courtisés de ce mercato estival, qui plus est par les grosses écuries de la Premier League.

Après un intérêt initial de Manchester City, ce sont Manchester United et Tottenham qui ont manifesté leur désir de recruter le milieu offensif du Portugal. Selon la presse portugaise, les Red Devils avaient même proposé tout récemment quelques 60 millions d’euros pour recruter Fernandes. En vain, le Sporting en réclamant 10 de plus selon les dernières indiscrétions.

Ce samedi, une nouvelle information est venue relancer l'actualité du prometteur milieu offensif de 24 ans (il en aura 25 en septembre). Selon Record, le Real Madrid de Zinedine Zidane serait également séduit par le profil du joueur et serait même tout proche de passer à l'action auprès de son agent Jorge Mendes. Le média portugais explique toutefois qu'il s'agit là d'un plan B, au cas où les négociations échoueraient avec Manchester United pour Paul Pogba. Une information quelque peu surprenante eu égard à la différence de style des deux joueurs.