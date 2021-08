Brighton s’offre la sensation sénégalaise Sima (officiel)

Abdallah Sima poursuit son ascension accélérée. Le jeune attaquant sénégalais quitte la République tchèque et le Slavia Prague pour la Premier League anglaise, où Brighton a déboursé la somme de 10 millions d'euros pour s'attacher ses services. Les Seagulls annoncent ce mardi la signature pour une durée de cinq ans du néo-international (2 sélections avec les Lions de la Teranga), auteur d'une saison 2020-2021 canon, avec 20 buts et 8 passes décisives en 39 matchs toutes compétitions confondues.

Albion are pleased to confirm the signing of Abdallah Sima from Slavia Prague! 🇸🇳

The 20-year-old will join Stoke City on loan for the season, with the move subject to international clearance. 🤝 @FirstTouchGames

— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 31, 2021