Brighton prête Percy Tau à Anderlecht (officiel)

Acheté à l'été 2018 par Brighton, Percy Tau va vivre sa troisième expérience en prêt, toujours en Belgique. Après l'Union Saint-Gilloise et le FC Bruges, l'attaquant international sud-africain de 26 ans portera cette saison le maillot d'Anderlecht. Percy Tau portera nos couleurs cette saison, a indiqué le club sur son site officiel. « Le véloce Sud-Africain s’intègre bien dans le système de jeu des Mauve et Blanc : il est rapide, fort techniquement et c’est un buteur. » Ses stats ne disent pas le contraire : auteur de 13 buts et 13 passes décisives et désigné meilleur joueur de Proximus League en 2018-2019, l'ancien des Mamelodi Sundowns avait réussi 4 buts et 8 passes décisives avec les Blauw-Zwart lors du dernier exercice, tronqué par le Covid-19.



Bienvenue au Sporting Percy. 🇿🇦 Snel. Technisch sterk. Doelgericht. Un artiste qui travaille dur. pic.twitter.com/v50rjqsvtc

— RSC Anderlecht (@rscanderlecht) August 5, 2020

« Je vais faire partie d’une équipe qui veut toujours bien jouer au football et attaquer, a déclaré Percy Tau. Ce qui me convient parfaitement. Le RSCA convient idéalement à mon style de jeu. Nous sommes faits l’un pour l’autre. Je ferai donc tout mon possible afin de lui apporter ma contribution et de ramener le club à la place qui est la sienne : le sommet du foot belge. » Champion de Belgique à 34 reprises au cours de sa prestigieuse histoire, Anderlecht n'a plus été titré depuis 2017.