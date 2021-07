✍ Albion are pleased to confirm the signing of Enock Mwepu from reigning Austrian champions @RedBullSalzburg on a four-year deal, on undisclosed terms.

👋 Welcome, @EnockMwepu45!#BHAFC 🔵⚪



. Après Patson Daka, transféré à Leicester,(23 ans), qui débarque aussi en Premier League. Le milieu de terrain international zambien s'est engagé mardi en faveur de, annonce le club du Sussex sur leurs réseaux sociaux.Si len'a pas été divulgué, les médias anglais évoquent une somme avoisinant les 20 millions de livres, soit environ 23 millions d'euros. Si tel était le cas, il s'agirait du transfert le plus coûteux de l'histoire de Brighton and Hove Albion.Révélé dans son pays natal sous les couleurs de NAPSA Stars, l'avait rejoint le Red Bull Salzbourg dans la foulée, à l'été 2017. Auteur depuis de 11 buts et 9 passes décisives en 81 matchs avec les inamovibles champions d'Autriche, Mwepu y a été surnommé l'ordinateur par les supporters en raison de sa maîtrise du tempo dans l'entrejeu.L'arrivée d'Enock Mwepu à Brighton intervient alors que le Malien, auteur d'une saison remarquable avec les Seagulls, demeure annoncé dans des clubs plus huppés, Arsenal et Liverpool en tête.