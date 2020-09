Brest : Steve Mounié revient en Ligue 1 (officiel)

Alors qu'il était encore lié avec Huddersfield pour une saison, l'attaquant international béninois Steve Mounié (24 ans) et son club ont trouvé un accord avec le Stade Brestois. Le natif de Parakou (ville du Nord Bénin) s'est engagé pour quatre ans en faveur du club breton et retrouve la Ligue 1 trois années après l'avoir quittée. Le montant du transfert de l'ancien Montpelliérain s'élève à 5 millions d'euros.

Nombreux étaient les clubs qui avaient manifesté le désir d'avoir sous leurs couleurs le Béninois formé à Perpignan et révélé à Nîmes puis Montpellier.



Au nombre de ces écuries figurait entre autres l'AS Saint-Etienne, mais c'est donc le Stade Brestois qui s'est montré le plus convaincant. Après avoir goûté aux délices de la Premier League puis joué le Championship avec les Terriers, Mounié et sa grande taille doivent apporter une plus plus-value aux hommes d'Olivier Dall'Oglio, derniers avec zéro point après deux journées du championnat. Dimanche, le Stade Brestois se déplace au stade Gaston-Gérard pour y affronter Dijon dans le cadre de la troisième journée.