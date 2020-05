Brest : Diallo peut-il rester ?

Comme son frère aîné Abdou, qui a rejoint le PSG l’été dernier, Ibrahima Diallo est déjà très mature pour son (jeune) âge (21 ans). Et, si comme le défenseur parisien, il est né à Tours et a été formé à Monaco, il évolue au milieu de terrain, où on lui prête certaines similitudes avec N’Golo Kanté. Rien que ça… Il aurait d’ailleurs pu imiter le champion du monde en rejoignant Leicester au mercato hivernal. Des Foxes qui ont proposé 16 millions d’euros pour s’attacher ses services. En vain.



"Je sais que j’ai des qualités atypiques. Mais ce mercato, je l’ai vécu normalement. Dans ma tête, je savais que je ne partirai pas ! Ça n’a rien changé à ma vie, je n’ai pas cherché à savoir, en fait. 16 millions ? C’est le football actuel, ça ne m’a pas choqué. Maintenant, plus on est jeune, plus on prend de la valeur", confiait-il au Télégramme début mars, à l’heure d’effectuer son retour sur les terrains après avoir été touché à une cuisse.

Dall'Oglio "pas étonné"

S’il a été éloigné des terrains pendant 6 rencontres, le joueur le plus cher de l’histoire du club breton (2 millions d’euros), qui, alors qu’il était prêté par Monaco, a pris part à 23 matchs de Ligue 2 la saison dernière, est apparu 19 fois en Ligue 1 lors de cet exercice 2019-2020 (18 titularisations). Avec la même aisance qu’au deuxième échelon. Et cela n’a évidemment pas échappé aux recruteurs européens.D’après L’Equipe, outre Leicester, Arsenal et Everton seraient également intéressés, ainsi que le Séville FC et Nice. "", avouait son entraîneur Olivier Dall’Oglio en conférence de presse, avant l’arrêt de la saison en raison de la crise sanitaire. Ibrahima Diallo a donc l’embarras du choix. S’il se sent "redevable envers le Stade Brestois", un transfert pourrait faire du bien aux finances brestoises, même si l’AS Monaco est intéressé sur la plus-value à hauteur de 20%.