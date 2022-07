Brest : Belaïli poursuit l'aventure

C'est désormais acté : Youcef Belaïli s'inscrit dans la durée au Stade Brestois. Arrivé dans l'effervescence générale il y a six mois, le talentueux attaquant algérien a rempilé pour une saison avec le club breton. Une décision logique pour le champion d'Afrique, qui était monté en puissance en fin de saison pour exprimer ses qualités de percussions dans le sprint final.



Belaïli et Brest, le meilleur est à venir

Youcef Belaïli était arrivé lors du dernier mercato d'hiver avec une flatteuse réputation. Considéré comme l'un des plus grands talents algériens de sa génération, l'attaquant des Verts suscitait de grandes attentes avec Brest. Ses premiers matchs ont nécessité une période d'adaptation à la Ligue 1, mais tout porte à croire que le meilleur est à venir dans l'histoire d'amour entre Belaïli et Brest.