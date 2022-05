Youcef Belaili est en train de trouver ses marques au Stade Brestois. Mais, il se peut qu’il ne profite pas trop longtemps de cet élan. L’Algérien, qui ne s’est engagé que pour six mois avec l’équipe finistérienne, a de bonnes chances de bouger au terme de l’exercice en cours.

Belaili, une petite pige et puis s'en va ?

Le champion d’Afrique 2019 est susceptible de rejoindre un autre championnat européen, moins huppé que la Ligue 1. D’après Le 10 Sport, trois clubs grecs s’intéresseraient sérieusement à lui. Et non des moindres. L’Olympiakos, l’Aris Salonique et l’AEK Athènes l’ont tous dans le viseur. Trois équipes qui ont la particularité d’avoir accueilli un autre attaquant algérien dans les années 2010, en l’occurrence Rafik Djebbour.



Âgé de 30 ans, Belaili pourrait être tenté par cette destination. A moins qu’il ne préfère un retour dans le Golfe, où il peut être sûr de bénéficier d’un cachet important. Des offres de cette région ne devraient pas tarder à arriver au regard de la cote dont l’Oranais y jouit après ses passages réussis au Qatar et en Arabie Saoudite.