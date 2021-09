Non, David Luiz ne rejoindra pas le championnat turc. Et il ne retrouvera pas Franck Ribéry à Salernitana. Pour la dernière étape de sa carrière, l’ancien défenseur du PSG a fait le choix de rentrer au bercail. Vendredi soir, il s’est engagé avec la formation de Flamengo, l’une des populaires du Brésil. C’est ce que révèle le site Goal.

David Luiz veut finir en beauté

Âgé de 34 ans, David Luiz a signé un contrat d’un an et demi avec le club de Rio de Janeiro. Il y touchera mensuellement de 250000€. Le montant correspond à son salaire et ses droits d’image. C’est un challenge excitant pour l’ex-international auriverde, surtout qu’il aura la possibilité d’aller éventuellement chercher la Copa Libertadores dès cette année. Les Mengao sont qualifiés pour les demi-finales où ils affronteront les Equatoriens de Barcelona SC.



Pour rappel, David Luiz a connu un passage de deux ans dans le championnat français. Il a défendu les couleurs du PSG entre 2014 et 2016, remportant notamment deux titres de champion. Il a ensuite pris la direction de l’Angleterre. Ses expériences à Chelsea et à Arsenal n’ont pas été très réussies.