La direction du PSG commence déjà à s’activer sur le mercato en vue de la saison prochaine. Les responsables franciliens – et comme c’est souvent le cas depuis que Leonardo est en charge du recrutement - regardent essentiellement du côté de l’Italie. Une approche a même déjà été faite pour l’un des grands espoirs de la Serie A, en la personne de Sandro Tonali. Massimo Cellino, le président de Brescia, vient de faire savoir que Nasser Al-Khelaïfi en personne l’a contacté pour tâter le terrain et s’enquérir de la faisabilité du deal. « Nasser le veut à Paris. Il m’a écrit aujourd’hui [dimanche]. Mais Tonali ne veut pas aller en France. L’Inter et la Juventus sont ses destinations préférentielles », a-t-il déclaré à Corriere dello Sport.

Le Barça a aussi formulé une offre pour Tonali



L’intérêt de Paris envers cet international azzurro (3 sélections) n’est pas nouveau. Son nom a commencé à circuler dans la capitale française dès l’été dernier. Le club a probablement temporisé et attendu le bon moment pour passer à l’offensive. Mais, il semblerait que cet effort soit vain. L’intéressé a d’autres projets que celui de s’installer du côté du Parc. De plus, d’autres écuries de renom lui rodent autour, comme le FC Barcelone. « De Laurentiis (le président de Naples) m'a offert 40 millions. La Fiorentina le veut aussi, mais son destin semble écrit. Avant le Covid-19, Barcelone était monté jusqu’à 65 millions d’euros, plus deux jeunes joueurs très intéressants d'une valeur de 7M€ et demi chacun. Je pense que les Catalans ont reçu une réponse qui ne leur a pas plu et ce n’était pas de la part de Tonali », a ajouté Cellino.