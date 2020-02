La situation devient gaguesque à Brescia.Le club de Mario Balotelli a en effet annoncé mercredi avoir écarté son technicien de 49 ans Eugenio Corini. Un coach qui était revenu au club le 2 décembre dernier après avoir été déjà licencié… le 4 novembre. Brescia et Corini auront donc réussi l’exploit de se séparer deux fois au cours d’une même saison. Même l’AS Monaco et Leonaro Jardim n’ont pas fait aussi bien.Entre début novembre et début décembre, c’est Fabio Grosso qui avait pris les commandes de l’équipe. Mais le champion du monde 2006 avait été remercié suite à son bilan de trois défaites en trois matchs, sans inscrire le moindre but. Avec Corini, Brescia n’a plus gagné depuis le 14 décembre et reste sur deux défaites de rang. Le Genoa (18eme) est à un point, Lecce (17eme) à quatre longueurs. C'est l'Uruguayen Diego Lopez, qui a entraîné Cagliari, Bologne ou encore Palerme, qui lui succède.