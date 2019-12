Mario Balotelli 🇮🇹 face à Parme :

👉 61’ : Entrée en jeu (0-0)

👉 72’ : But ⚽️ (0-1)#ParmaBrescia pic.twitter.com/z0PAvqxSnM



— Foot Mercato (@footmercato) December 22, 2019

Quelques jours après son dérapage raciste sur Mario Balotelli, le président de Brescia Massimo Cellino avait évoqué le futur de l'attaquant italien au micro de l'émission Le Iene : « Mario est triste parce qu'il ne peut pas s'exprimer en football. Pour lui, jouer en Serie A est un grand sacrifice, peut-être qu'il pensait que c'était plus simple.Je ne veux pas qu'il parte. S'il part, les deux parties ont perdu leur pari. »De son côté, l'ancien joueur de l'OM veut rester et aider son équipe à se maintenir en Serie A, comme il l'a confirmé dans de propos accordés à Sky Italia. « Je veux rester à Brescia même si le président ne veux plus de moi.», a-t-il indiqué.