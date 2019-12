Bourigeaud prolonge de deux ans avec le Stade Rennais

Benjamin Bourigeaud, le milieu de terrain de 25 ans du Stade Rennais, a paraphé ce mardi un nouveau bail avec sa formation bretonne. Lié initialement au club jusqu’en 2021, il a désormais un contrat qui s’étire jusqu’en 2023. Le club a officialisé cette nouvelle à travers un communiqué publié sur son site : « Le Stade Rennais F.C. est fier d’annoncer la prolongation de contrat de son milieu de terrain pour deux saisons supplémentaires. Titulaire au Stade de France le samedi 27 avril 2019, Benjamin Bourigeaud entrait au panthéon des joueurs ayant remporté la Coupe de France avec le Stade Rennais».

Rennes a refusé des offres pour Bourigeaud l'été dernier

Olivier Létang, le président délégué du SRFC, s’est aussi félicité personnellement d’avoir su cadenasser l’ancien lensois : « Cette prolongation, qui tenait à cœur à tout le club, Julien et moi-même, est un signe fort pour le projet du club et notre équipe car Benjamin est devenu une pièce maîtresse de notre effectif. Sollicité l’été dernier, nous avions refusé son départ car au-delà de ses qualités de footballeur, Benjamin incarne de plus en plus le Stade Rennais à travers son engagement, sa pugnacité sur le terrain et sa volonté de se mettre au service des autres ». Avec les Rouge et Noir, Bourigeaud totalise 113 matchs et 21 buts. En 2018/19, il avait été l’un des principaux protagonistes de la victoire assurée en Coupe de France.