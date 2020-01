Boubakary Soumaré (Lille) : « Je ne me vois pas partir »

Va-t-il y avoir un malaise Boubakary Soumaré cet hiver ? Ce n’est pas à exclure. Lundi, L’Equipe explique que le LOSC aimerait céder son milieu de terrain de 20 ans avant la fin du Mercato hivernal. Estimé à 22 millions d’euros par le site Transfermarkt, l’international Espoirs français serait concrètement approché par trois écuries anglaises : Tottenham, Newcastle et Wolverhampton. Problème, le joueur formé au Paris Saint-Germain ne veut pas quitter le Nord pour le moment, comme il l’a indiqué au quotidien : « Je ne me vois pas partir, a-t-il assuré dans une interview. Je me sens bien ici. J'apprends, on a des objectifs élevés, comme la Ligue des champions. Un départ, ce n'est pas à l'ordre du jour ». Des propos plutôt clairs qui semblent donc trancher avec les envies de sa direction. Mais l’homme aux 18 matchs en Ligue 1 a déjà évoqué le sujet avec Christophe Galtier : « Oui, bien sûr, j'ai déjà discuté avec le coach. Je lui ai dit très clairement (…) Je veux faire une saison pleine, oui. Je ne dis pas que je suis titulaire, mais la place que j'ai aujourd'hui, je suis allé la chercher avec mon travail, je l'ai gagnée. Je ne me vois pas partir sans avoir croqué dedans. Je me sens bien, mes coéquipiers m'aident. Ce n'est pas l'heure de partir. Je ne veux pas partir en ayant des regrets ». Cet hiver ou dans quelques mois, Soumaré sait en tout cas qu’il pourra rapidement faire le grand saut…