Boubacar Kamara (Marseille) : "Je vois mon avenir à l'OM"

Lors d'un passage devant la presse ce mercredi, Boubacar Kamara, le précoce et polyvalent jeune talent de l'OM, a été sondé sur son avenir. Il évoque aussi cas de Isaac Lihadji, lui aussi formé au club, qui ne signera finalement pas professionnel :«», a-t-il affirmé.« Isaac ? C'est vrai que tous les joueurs lui ont dit de signer, qu'il était chez lui et qu'il avait une place à gagner.Comme c'est un jeune de l'OM, issu du centre, ça serait beau qu'il rejoigne le groupe et qu'il joue, mais s'il ne pense pas pareil, faudra voir avec lui et respecter son choix », a encore indiqué le Marseillais, lui qui était de corvée de conférence de presse en compagnie de son entraîneur André Villas-Boas.