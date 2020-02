Après Emmanuel Adebayor, une autre grande gloire du football africain pourrait prochainement poursuivre sa carrière en Amérique du Sud. Selon le média sportif Globo Esporte,. Le club carioca aurait déjà transmis une proposition au milieu de terrain ivoirien de 36 ans, libre depuis son départ du club chinois de Qingdao Huanghai cet hiver.D'après la même source, l'ancienne star de Manchester City s'est déjà entretenue avec l'entraîneur de Botafogo, Paulo Autuori, et, désireux de frapper un nouveau coup sur le marché des transferts après avoir enrôlé(33 ans). Devenu le plus gros salaire du club, le Japonais bénéficie de primes spéciales, indexées sur ses performances. Un système d'intéressement similaire pourrait être proposé à Yaya Touré, déjà réclamé par les supporters sur les réseaux sociaux, via le hashtag #YayaNoBotafogo. Affaire à suivre.