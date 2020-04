Alors que le prodige Jadon Sancho a été annoncé un peu partout en Europe ces dernières semaines, Michael Zorc, directeur sportif du Borussia Dortmund, a accordé une interview à Sport1. Il a parlé du futur du prodige anglais, courtisé notamment par Manchester United : "Il n'y a pas de nouvelle situation. Actuellement, aucun club ne se risquera à faire de gros mouvements d'argent - pas même en Angleterre. Nous avons un contrat à long terme avec Jadon Sancho et c'est pourquoi nous sommes totalement détendus."

Dortmund s'inquiète pour le coronavirus

Zorc est beaucoup plus préoccupé par la crise sanitaire actuelle et évoque une éventuelle reprise de la Bundesliga : "Les questions qui nous traversent l'esprit sont les suivantes: quelle sera la suite ? Quand serons-nous autorisés à continuer à jouer au football? Pour nous tous, ce serait formidable de pouvoir terminer cette saison. Cela signifierait beaucoup pour nous.", espère le dirigeant.