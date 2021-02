Erling Haaland est sous contrat avec le Borussia Dortmund jusqu’en 2024. L’année dernière, une source avait indiqué que le Norvégien disposerait dans son engagement avec le BVB d’une clause qui lui permet de quitter le club à partir de 2021, moyennant une indemnité de 75M€. Il n’en est rien en réalité. Le quotidien allemand Bild vient de faire savoir que ce montant a été en réalité fixé à 100M€ et que ce n’est à partir de 2022 qu’il sera valable. Les courtisans de la star scandinave sont donc prévenus.

Dortmund confiant pour Haaland



Haaland n’est pas à court de sollicitations. En raison de la forme qu’il affiche en ce moment, symbolisé par son record de buts en Ligue des Champions (18 en 13 matchs seulement), mais aussi son âge (20 ans), il fait partie des éléments les plus « bankables » de circuit. Son nom circule surtout en Espagne, où le FC Barcelone et le Real Madrid rêvent de l’attirer. Dortmund n’ignore pas tout ce qui se dit à propos de son prodige, mais la formation de la Ruhr est déterminée à le garder pendant encore au moins un an. Et on se montre plutôt optimistes à ce sujet. Le seul scénario qui pourrait voir le BVB en difficulté sur ce dossier, c’est la non-qualification pour la prochaine Ligue des Champions.