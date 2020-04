Alors que son prêt au Borussia Dortmund depuis le Real Madrid touche à son terme, Achraf Hakimi n'est pas certain de retourner dans la capitale espagnole. Récemment, son agent a démenti tout arrangement avec le club merengue. Et l'incertitude autour de l'avenir du défenseur, auteur de très belles performances chez les Borussen, a attisé les convoitises.

Zidane va devoir convaincre Hakimi

Selon le média catalan Mundo Deportivo, pas moins de 7 clubs se préparent à fondre sur le latéral. Parmi eux, on retrouve le PSG. Mais aussi Chelsea, Tottenham, Arsenal, Juventus, et le Bayern Munich, toujours à l'affût de bons joueurs à prendre à Dortmund. Dortmund, qui aimerait d'ailleurs recruter définitivement Hakimi. MD indique que le Real Madrid ne compte pas lâcher sa pépite et que tout dépendra désormais de la discussion que le joueur aura avec Zinedine Zidane en fin de saison.