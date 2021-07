Erling Haaland, le goleador du Borussia Dortmund et de la sélection norvégienne, continue d’être annoncé sur le départ. Son nom circule essentiellement en Angleterre, où Manchester City se dispute sa signature. Mais, est-ce qu’il va vraiment quitter la Ruhr cet été ? C’est loin d’être une certitude, si l’on juge les propos tenus ce mardi par Sebastian Kehl, le nouveau directeur sportif du BVB.

Pour Haaland, la porte n’est qu’à moitié ouverte

Répondant à la chaine Sky en marge de la rencontre amicale contre Gießen, l’ex-capitaine de l’équipe a confié ce qui suit à propos de la vedette scandinave : « Il n'y a rien de nouveau à ce sujet. Il est dans nos plans. Erling reviendra cette semaine et il aura très faim. Il veut jouer au football, il se sent à l'aise avec nous et il sera impatient de marquer de nombreux buts. »



Kehl a aussi évoqué la possibilité de trouver un remplaçant digne de ce nom à Jadon Sancho, parti à Manchester United. « Nous voulons absolument faire quelque chose (sur le marché des transferts). Nous voulons rester ambitieux - mais dans quelles circonstances ? Nous évaluons attentivement comment les choses évoluent. Nous ne ferons pas de folies. Peut-être que son successeur doit être un joueur en devenir, comme nous l'avons fait avec Jadon », a-t-il précisé.

