Borussia Dortmund : Pas de départ d'Haaland cet été

Dortmund va devoir faire un choix

Interviewé par Kicker, Michael Zorc a été ferme sur le dossier Haaland : « Je peux seulement dire que nous continuons à imaginer l'avenir avec lui ».Comme Kylian Mbappé, beaucoup veulent se l'arracher. Notamment le Real Madrid. Néanmoins, le club allemand ne semble pas vouloir lâcher sa pépite. En tout cas, pas Michael Zorc : « Nous sommes heureux de l'avoir ici et qu'il marque autant de buts. Il a encore un contrat jusqu'en juin 2024. Il ne se sent pas mal à l'aise à Dortmund, au contraire. Après, il ne pourra et ne voudra pas rejoindre n'importe quel club après son passage ici ».Malgré sa volonté de vouloir garder Haaland, Dortmund va devoir faire certains choix. Le club a enregistré une perte de 26 millions d'euros ce premier trimestre et la vente d'Erling Haaland pourrait aider le club à remonter la pente.Les dirigeants savent qu'ils peuvent tirer beaucoup d'argent de leur jeune pépite de 20 ans.À la 6eme place en Bundesliga, Dortmund doit absolument se qualifier en Ligue des Champions. Si ce n'est pas le cas, le club va devoir faire un choix entre Haaland et l'autre crack du club, Jadon Sancho. Ce dernier intéresse beaucoup Manchester United qui s'apprêterait à faire une première offre de 55 millions d'euros pour l'ailier, d'après Eurosport UK. Une chose est sûre, le dossier Haaland risque de devenir un vrai feuilleton et de remuer le mercato tout au long de l'été. Affaire à suivre.