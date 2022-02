Erling Haaland ne devrait pas faire de vieux os du côté de Dortmund. Alors que la clause libératoire de l'avant-centre du BvB pourra être activée dès l'été 2022, les candidats à l'achat de la pépite offensive sont déjà nombreux et il y a fort à parier que cette dernière mettra les voiles en fin de saison. La tendance est tellement évidente que les dirigeants du club allemand sont déjà sur la piste du successeur de leur machine à marquer.



Selon le Salzburger Nachrichten, les rumeurs annonçant l'arrivée prochaine de Karim Adeyemi au Borussia ont pris de l'épaisseur mercredi dernier, à l'occasion d'un match de Ligue des champions entre le RB Salzbourg et le Bayern Munich. Le journal autrichien raconte que Niklas Süle, qui quittera le club bavarois pour Dortmund en fin de saison, a glissé un mot équivoque à l'attaquant salzbourgeois : "Rendez-vous cet été, lorsque la pré-saison commencera."

Même trajet

Si le BvB espère toujours parvenir à conserver au moins une saison de plus un Erling Haaland plus que jamais décidé à aller voir ailleurs, Karim Adeyemi semble quant à lui sur le point de faire le même trajet que celui qu'il devrait très bientôt remplacer.