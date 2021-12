Borussia Dortmund : L'agent d'Haaland évoque City, le Real, le Barça et le Bayern comme possibles destinations

Raiola a déclaré à la radio allemande Sport1 qu'il y avait "de fortes chances qu'Erling quitte" le Borussia Dortmund à la fin de la saison. "Peut-être l'été prochain, peut-être l'été suivant", a-t-il ajouté. "Il peut --et il va le faire-- continuer à avancer. Le Bayern, le Real, Barcelone, City --ce sont les gros clubs dans lesquels il peut aller", a encore poursuivi l'agent. Haaland, âgé de 21 ans, est lié jusqu'en 2024 avec le Borussia Dortmund, mais ses performances --et notamment ses 23 buts en 20 rencontres de Ligue des champions-- attirent déjà les plus grands clubs d'Europe. Son contrat possède en outre une clause libératoire qui s'active à compter de 2022, et qui s'établirait à 80 millions d'euros.

"Nous savions tous que quand il est venu à Dortmund (de Salzbourg, ndlr), ce moment viendrait", a poursuivi Raiola, qui a assuré qu'il allait s'entretenir avec les dirigeants de Dortmund dans les prochains mois: "Nous leur dirons comment nous voyons les choses, ils nous diront comment ils les voient". Depuis son arrivée en Bundesliga en janvier 2020, Haaland a inscrit 51 buts en 51 rencontres. Actuellement deuxième du championnat, Dortmund n'a pas réussi à passer la phase de groupe en Ligue des champions, et sera reversé en Ligue Europa souffrant notamment de l'absence pendant 5 semaines de son attaquant vedette, pour une blessure musculaire. Sans lui, la Norvège n'a pas non plus réussi à se qualifier pour le Mondial-2022 au Qatar.



D'un petit bijou, Haaland relance le Klassiker :