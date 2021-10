Le buteur Erling Haaland est susceptible de quitter la Bundesliga avant l'été prochain en raison d'une clause de libération de 70 millions d’euros dans son accord actuel. Le manager de Chelsea, Thomas Tuchel, a révélé plus tôt cette semaine que son club "parlait régulièrement" de la possibilité de signer un attaquant et des écuries telles que Manchester City, Manchester United et le Real Madrid seraient toutes intéressés par l’éventualité de mettre la main sur le goleador scandinave.

Haaland pourrait multiplier son salaire par quatre



Le site britannique ESPN affirme que le club qui réussira à s’offrir les services du Norvégien de 21 ans, dans le cas où ce dernier quitterait le Borussia Dortmund en 2022, devra lui offrir un salaire annuel de 30M€, ce qui équivaut à 500000€ par semaine. Et c’est quatre fois plus que ce qu’il touche actuellement du côté de la Ruhr.



Ce montant n’est pas de nature à décourager les puissants clubs anglais. Et Chelsea, qui a dernièrement perdu Romelu Lukaku et Timo Werner sur blessure, serait aujourd’hui le mieux placé pour attirer dans ses rangs le grand blond. Affaire à suivre…