L'été prochain, Erling Haaland pourra quitter le Borussia Dortmund si un club met sur la table les 75 millions d'euros demandés dans sa clause libératoire. Plusieurs écuries ont montré leur intérêt pour la pépite norvégienne, mais la liste s'est très sérieusement restreinte ces dernières semaines. Outre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain et Manchester City restent toujours en course et les Skyblues pourraient avoir une longueur d'avance.

Guardiola intéressé

C'est l'avis de Mundo Deportivo qui explique que le club anglais est en pole-position sur le dossier. Pep Guardiola souhaiterait ardemment signer un avant-centre de métier, élément qu'il n'a pas dans son effectif. L'apport d'Erling Haaland serait un vrai plus pour Manchester City, d 'autant que depuis janvier 2020, l'attaquant a planté 80 buts en 79 apparitions sous le maillot du Borussia Dortmund.



Reste tout de même à savoir si le Real Madrid réagira, même si le club de Florentino Perez semble d'abord axer son recrutement sur Kylian Mbappé avant de s'occuper du cas du Norvégien dans un an.

