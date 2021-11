L'attaquant du Borussia Dortmund Erling Haaland a de nombreux admirateurs, mais tout club cherchant à arracher l'international norvégien des mains de Dortmund devra creuser profondément pour y parvenir, selon Volker Struth, qui représente le milieu de terrain du Real Madrid Toni Kroos. Le Real Madrid fait partie des clubs intéressés par l'attaquant prolifique et devra faire face à la concurrence de Barcelone, du Bayern Munich, du PSG, de Manchester City, de Chelsea et de Manchester United pour le joueur de 21 ans.



Un coût hallucinant pour Haaland



S'adressant au quotidien allemand Sport Bild, Struth a laissé entendre que le coût total de la signature de Haaland pourrait atteindre 250 à 300 millions d'euros et a exprimé sa certitude qu'un accord sera trouvé l'été prochain, malgré la détermination de Dortmund à conserver les services d'un joueur qui vaut un but par match depuis son arrivée de Salzbourg. "Haaland a une clause libératoire", a déclaré Struth. "L'enveloppe totale sera un salaire de cinq ans et les honoraires des agents seront probablement de l'ordre de 250 à 300 millions d'euros". Haaland est actuellement sur la touche en raison d'une blessure aux fléchisseurs de la hanche et on craint qu'il ne soit absent pour une grande partie du reste de la saison. L'attaquant est sous contrat avec Dortmund jusqu'en 2024 et on a beaucoup parlé de sa clause libératoire, qui s'élèverait à 75 millions d'euros.