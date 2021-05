Borussia Dortmund - Erling Haaland, l'heure du grand départ ?

Et si Erling Haaland jouait son dernier match avec le Borussia Dortmund ce samedi après-midi face au Bayer Leverkusen ? Malgré les sorties rassurantes de Michael Zorc, le directeur sportif du BVB, qui affirme que le Norvégien sera toujours au Signal Iduna Park l'an prochain, l'hypothèse d'un départ est réel. Celui qui n'a jamais passé plus de deux saisons dans un club a autant la bougeotte que de touches. Le joueur aux 55 buts et 15 passes décisives en 58 apparitions toutes compétitions confondues avec le club allemand est très courtisé. Ses prétendants sont tellement prêts à tout pour l'attirer qu'ils ont accueilli son entourage et notamment son agent Mino Raiola dans une tournée qui a été décriée.

Si cette démarche a pu faire scandale, elle était surtout destinée à mesurer l'intérêt des équipes comme Barcelone, le Real Madrid, Manchester City et Chelsea. Quoi de plus logique pour l'attaquant de 20 ans qui cherche autant à marquer qu'à gagner ? C'est pour cette raison que le meilleur buteur de la Ligue des Champions 2020-2021 semble promis à un départ. La DFB-Pokal risque de ne pas suffire au natif de Leeds. Il en veut plus mais la troisième place du Borussia Dortmund en Bundesliga et une élimination dès les quarts de la finale de C1 pourraient lui avoir fait comprendre que le projet du club allemand est déjà trop petit pour son talent. Comme l'était devenu celui du Red Bull Salzbourg il y a seulement 18 mois.

Un contexte économique qui peut tout changer dans l'avenir d'Haaland



Face au but ou dans sa carrière, Erling Haaland n'a pas peur de prendre ses responsabilités. Et avec les conseils de son père qui a été professionnel et de son agent, l'idée de chercher des trophées à un niveau supérieur serait la suite logique de son évolution. C'est en lui faisant miroiter une telle proposition, notamment en Ligue des Champions, que le club susceptible d'attirer le Norvégien parviendra à le convaincre. En s'alignant sur ses prétentions salariales aussi. Aujourd'hui, Erling Haaland est peut-être le joueur le plus bankable du monde avec Kylian Mbappé.

Comme le Parisien, le numéro 9 des Schwarz-Gelben représente l'avenir. Et le sien semble se dessiner loin du Borussia Dortmund qui lui a permis de franchir un cap. Reste à savoir s'il franchira le pas dès cet été ou un peu plus tard. L'arrivée de Marco Rose sur le banc mais surtout la situation financière globale du football européen pourrait l'inciter à rester une saison de plus comme c'est évoqué pour Jadon Sancho. Mais dans le doute, à Dortmund, il vaut mieux profiter de chaque apparition de son meilleur buteur comme si c'était la dernière.



