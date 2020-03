Très suivi l'hiver dernier, Emre Can, désireux de quitter la Juventus où il ne jouait plus, a opté pour Dortmund. Il était pourtant courtisé par des écuries plus prestigieuses, à l'image de Manchester United. Le talentueux milieu de terrain révèle pourquoi il a opté pour les Borussen en lieu et place des Red Devils.

"Manchester United ? Je n'y ai pas pensé une seconde"

"J'ai eu trois offres de la Premier League seulement, y compris de Manchester United, mais je n'y ai pas pensé une seconde à cause de mon passé sous les couleurs de Liverpool. J'ai toujours eu une sympathie extrême pour BVB. Je voulais aller dans un club pour lequel je peux être important là où je suis nécessaire. C'est le cas à Dortmund. Le Borussia me convient bien - et vice versa", a confessé le milieu de terrain à Kicker, lui qui a eu un impact immédiat au BvB. Pour rappel, Can compte 166 apparitions sous le maillot de Liverpool.