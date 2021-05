Hatem Ben Arfa ne devrait pas faire plus d’une saison à Bordeaux. L’ancien international français ne fait plus partie des plans de la direction girondine en raison du rendement très décevant qu’il a affiché depuis son arrivée au club l’été dernier. Selon le quotidien Sud-Ouest, les critères pour la levée de l’année de contrat optionnel du joueur « n’ont pas été atteints ».

Ben Arfa n’a pas saisi sa chance

Ben Arfa a un engagement qui prend fin le 30 juin prochain. Il disposait d’une année optionnelle dans son bail, mais elle ne sera pas donc levée. Son départ est d’autant plus probable qu’il n’a pas été à la hauteur des attentes du coach Jean-Louis Gasset. Ce dernier s’est même senti trahi par celui pour lequel il avait personnellement milité pour la venue, convaincu qu’il pourrait retrouver son niveau de l’OGC Nice.



Outre Ben Arfa, Bordeaux devrait aussi voir partir Youssouf Sabaly, qui a repoussé les offres de prolongations. A noter par ailleurs que Nicolas De Préville, Maxime Poundjé et Vukasin Jovanovic seront aussi libres prochainement, et leur avenir demeure incertain, notamment en raison de l’absence d’un repreneur.