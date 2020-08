Bordeaux : Sousa remplacé par Gasset ?

L’expérience de Paulo Sousa à la tête de Bordeaux touche à sa fin. La rumeur d’un départ du coach portugais avait circulé il y a un mois et demi, mais ce n’est que ce lundi qu’il va pouvoir vider son casier et mettre fin à son séjour chez les Marine et Blanc. À en croire le site 20minutes.fr, un accord a enfin été trouvé pour le libérer de ses deux dernières années de contrat. La direction du club se serait résolue à lui verser les indemnités qu’il réclamait. Le technicien est satisfait, mais le club et l’équipe se trouvent dans une mauvaise posture puisque cette rupture intervient moins de deux semaines avant l’entame du championnat.



Paulo Sousa a fait l’essentiel de la préparation estivale de son équipe. Samedi, il a même mené ses protégés à une séduisante victoire face à Reims en amical (4-1). Mais, désormais, il abandonne le flambeau et c’est Jean-Louis Gasset qui devrait en hériter. L’ex-coach de l’AS Saint-Étienne était en salle d’attente depuis plusieurs semaines. Il va donc enfin pouvoir prendre ses fonctions et entamer le travail à la tête d’un club pour qui il porte une affection particulière. Pour rappel, il avait été dans le staff de Laurent Blanc lors du dernier titre de champion conquis par la formation aquitaine (2009).



Ce changement à la barre technique se fait alors qu’il existe un énorme chantier du côté du Matmut Atlantique. Tant au niveau sportif vu que l’équipe sort d’une saison très décevante (14e au classement), que du côté de la gouvernance. Bordeaux est aussi en quête d’un nouveau directeur sportif après s’être séparé d’Eduardo Macia. Alain Roche devrait être nommé dans ce rôle. Le propriétaire King Street entame un nouveau chapitre, et avec une marge d'erreur très réduite vu le marasme dans lequel ont plongé les Girondins depuis plusieurs mois.