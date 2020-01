Les choses n'ont pas traîné. Dans la journée de jeudi, 20 Minutes a révélé que Bordeaux et Reims avaient trouvé un accord pour le transfert de Rémi Oudin. Les Girondins étaient visiblement presser d'annoncer la nouvelle à leurs supporters, puisque cette arrivée a été officialisé seulement quelques heures plus tard, à... 0h40 très précisément. Auteur de dix buts en 2018-19 avec Reims à l'occasion de sa première saison en Ligue 1, le natif de Châlons-en-Champagne était moins à son avantage depuis août derniers (trois réalisations en championnat). Mais il restait courtisé et a donc profité du Mercato hivernal pour changer d'air.Lié aux Marine et Blanc jusqu'en juin 2024, l'ailier de 23 ans devrait d'ailleurs être qualifié pour affronter Lyon samedi (17h30).